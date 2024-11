'Kikín' Fonseca relata altercado con Juan Ignacio Dinneno

Francisco Fonseca, exfutbolista mexicano y ahora analista de TUDN, contó el incidente que tuvo con Juan Ignacio Dinenno, cuando el argentino se molestó por un comentario que hizo ‘Kikín’ durante un partido de Pumas en Estados Unidos.

“Una vez él jugó en Estados Unidos, con Pumas, y yo dije que él salió de la cancha y que salió molesto, porque yo no estaba en el estadio, y en la tele vi que hizo rabieta. Yo dije en la transmisión ’se enojó Dinenno porque lo sacaron, ¿y a quién le gusta que lo saquen?’, eso fue todo”, dijo ‘Kikín’ en podcast de La Capitana.

Pero aquel comentario del ‘Kikín’ Fonseca no fue del gusto de Dinenno y se tuvo que acercar al exfutbolista para reclamarle lo sucedido, cuestión que le llamó la atención.

“En la noche, después del partido, una llamada: ‘oye, quiere hablar contigo Dinenno’, adelante, dime. ‘Oye Kikín no puedes decir cosas que no son ciertas, qué poca, tienes el micrófono y dices que me enojé’. ‘Dinenno, en primer lugar, ¿para qué me hablas?, dedícate a lo tuyo, pensé que te habías enojado’”, contó Fonseca.

El delantero argentino actualmente milita en el futbol brasileño y juega en el Cruzeiro, sin embargo se encuentra en recuperación por romperse el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha.

