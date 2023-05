Kim Kardashian niega que sostenga una relación con Tom Brady

Kim Kardashian confirmó, mediante una entrevista, que no hay ningún romance con el exquarterback de los New England Patriots Tom Brady, como algunos rumores habían confirmado, además de asegurar que está contenta estando soltera.

"Siempre seré una romántica empedernida y siempre querré estar enamorada y definitivamente amaré compartir mi vida con alguien y crear una vida con alguien, pero definitivamente me tomaré mi tiempo” indicó la ahora también actriz.

Ante la respuesta de Kardashian el representante de Tom Brady también salió a aclarar la situación, asegurando que entre Brady y Kim solo existe una amistad.

"No hay romance. Kim y Tom son amigos. Ella lo llamó y le pidió consejo sobre Baker's Bay. Tom y Kim han estado en contacto porque Kim está buscando comprar una propiedad donde Tom tiene una casa de vacaciones. Ella está abierta a salir con alguien que no sea famoso, pero se da cuenta de que podría ser difícil para un hombre si no está acostumbrado a eso”, aseguró.

Kardashian se separó de Kanye West mientras que Tom Brady terminó su relación con Giselle Bundchen

