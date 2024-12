Lamar Jackson advierte que verá a Beyoncé durante medio tiempo de Texans vs Ravens

El quarterback de los Ravens, Lamar Jackson habló sobre la próxima actuación de Beyoncé durante el medio tiempo del juego entre Baltimore y Texans, la cual afirmó que presenciará.

Hará presentación en NFL | CRÉDITO: AP

Jackson mostró despreocupación al asegurar que verá a Beyoncé, pues es un gran fan de la artista y aunque sus compañeros, y el entrenador, John Harbaugh se enojen, él estará ahí.

"Voy a salir a ver, es la primera vez que veo a Beyoncé en concierto, y es en nuestro partido, eso es genial. Voy a salir a ver... lo siento, Harbaugh. Lo siento, muchachos. Ni siquiera estoy pensando en la ventaja, solo estaba pensando en ver a Beyoncé por primera vez, sin faltar al respeto", dijo Jackson.

Let it me known that Lamar Jackson WILL be watching Beyonce at halftime on Christmas Day.



"Sorry Harbaugh." 😂 pic.twitter.com/JDvYJJ8K3m

— Sarah Ellison (@sgellison) December 23, 2024