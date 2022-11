Luis Enrique sobre las relaciones sexuales en un Mundial: "Si lo hacen es porque lo necesitan"

Mucho se ha dicho sobre si sostener relaciones sexuales durante un evento tan importante como la Copa del Mundo es perjudicial, se dice que los brasileños lo tienen por demás prohibido, pero al parecer otros equipos no tienen problema con eso.

Una de esas selecciones sería la de España, dirigida por el polémico Luis Enrique, quien asegura que realmente lo tiene sin cuidado, siempre y cuando no sea una noche ante a un partido relevante.

"Es una tontería sublime porque entiendo que es muy normal. Si te pegas una bacanal, es evidente que no es lo mejor para un día antes del partido, pero vamos, nosotros cuando estamos en los clubes y los jugadores en sus casas, me preocupa cero si practican sexo o no. Si lo hacen es porque lo necesitan", aseguró durante una transmisión en Twitch.

Luis Enrique tiene como costumbre dedicar 45 minutos al día para hablar con los aficionados por el famoso streaming donde ha respondido esta duda sentenciando: "Estoy a favor de que la gente viva la vida con normalidad", aseguró el exjugador del Barça y del Real Madrid.

España continuará su presentación en la Copa del Mundo el próximo domingo 27 de noviembre cuando enfrenten a la selección de Alemania en la segunda Jornada del grupo E.

