Luis García sobre Documental 'Mis Tres Vidas': 'Es una serie muy rosa, desde la parte buena'

La historia de Luis García será contada en el documental 'Mis Tres Vidas', el cual se estrenará el miércoles en las plataformas digitales de TV Azteca. En esta serie se recordarán los momentos más importantes en la vida del exfutbolista y actual comentarista deportivo

Hablará su esposa Rocío Lara y su hija Lorenza García al igual que sus compañeros Christian Martinoli, Jorge Campos y Zague.

“La historia está muy bien contada, habla gente muy entrañable. Es una serie muy rosa, desde el tenor de la parte buena. La vida ha sido muy generosa conmigo”, contó.

La carrera profesional de Luis García duró 14 años: debutó con Pumas en 1986, brilló con el Atlético de Madrid de 1992 a 1994 y se retiró con Puebla en 2000.

“No acabaría de meter a toda la gente a la que le tengo que agradecer, se tendrían que hacer cientos de capítulos. Yo dependí de muchas personas que me ayudaron muchísimo a poder trascender”, agregó.

Ya va para 21 años en los medios de comunicación. Pocos meses después de que le puso fin a su carrera, el también exjugador del América llegó a la televisora del Ajusco para formar parte del equipo de José Ramón Fernández.

“Inicié en un trabuco. Yo no sabía si tenía la habilidad. La pelota botó a mi favor. Me senté en una mesa al lado de Jesucristo o del Rey Arturo. Al estar sentado con esos monstruos, aprendí por más idiota que haya sido”, explicó.

Luis García está agradecido con varias personas; sin embargo, le tiene un cariño bastante especial a Roberto Gómez Junco y Rafael Puente.

“Fueron dos de mis padres putativos. Me protegieron, cuidaron, orientaron, ayudaron y me llevaron de la mano. Tuve la enorme fortuna de que me acompañaron durante muchísimos años hasta que pude volar solo. Ellos fueron como mis ángeles guardianes”, finalizó.

