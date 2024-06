Luis García y Christian Martinoli 'tunden' a Jaime Lozano en plena transmisión

Este miércoles la Selección Mexicana de Futbol cayó goleado por su similar de Uruguay en Denver, donde los dirigidos por Marcelo Bielsa terminaron ganando cuatro goles a cero ante un Tricolor que (oficialmente) arrancó su recambio generacional con el pie izquierdo.

Mientras México caía en Denver, durante la transmisión de TV Azteca del encuentro, Luis García, David Medrano y Christian Martinoli se comieron al entrenador nacional, Jaime Lozano, principalmente por la falta de reacción del ganador de una medalla de bronce en Juegos Olímpicos.

Luis García, seleccionado nacional en Estados Unidos 94, aseguró que Lozano no tiene 'los papeles' para poder dirigir a la Selección Mexicana, así mismo, David Medrano, comentó: “Tuviste 15 minutos, te comiste 3 en el primer tiempo y no le mueves ni una pinche coma al equipo", esto durante el arranque del segundo tiempo.

"Este hombre no tiene los papeles para ser el DT de la Selección Nacional, esta es toda de Jaime Lozano, toda, es culpa de él totalmente… No sabe qué hacer cuando se complica todo, no sabe responder", comentó García

Asimismo, Christian Martinoli no dejó nada para nadie y criticó abiertamente a Lozano y los directivos, asegurando, que tienen al Jimmy en el Tricolor 'por ser buena gente'.

“Los directivos de la FMF no entienden nada de nada, tienen un entrenador hoy en día en Selección porque es muy buena gente. La Copa Oro fue con la que hizo videitos la Federacion para decir que ya estaba limpio el desastre de Qatar", comentó Martinoli.

Martinoli también aprovechó para burlarse de Lozano, pues, en el primer lapso del partido, se acercó a hablar con sus auxiliares cuando el partido estaba 2-0, a lo que el narrador dijo 'Mejor que se ponga a platicar con Bielsa".

