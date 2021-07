Madre de Nico Castillo mandó un emotivo mensaje tras el regreso del delantero

Más de un año tuvo que pasar para que Nico Castillo volviera a jugar con el América, después de una trombosis que puso en peligro su vida.

Tras tener minutos en un amistoso ante Santos, el chileno compartió en redes sociales todas las muestras de apoyo que le mandaron, entre ella, las emotivas palabras de su mamá.

"Ya habrá tiempo para abrazarnos, y lo que ayer nos hizo llorar, a partir de hoy serán historias de vida para contar. Ya no lloraremos de pena o dolor, lo haremos de felicidad. Siempre te he dicho que me gusta verte bien, feliz y luchando por todos tus sueños.

“Mucha fe en Dios y en todos los que de una u otra forma ayudaron para que esta vuelta de la vida nos diera la felicidad de verte nuevamente feliz, disfrutando de lo que amas. A pesar de las adversidades, me llena de orgullo. Te amo mi niño bello, los milagros existen y los sueños se hacen más fuertes”, mencionó la mamá.

"TE AMO CON TODA MI ALMA MAMÁ", contestó el andino, quien no entra en planes de las Águilas y ya le están buscando acomodo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEO: LEBRON JAMES ENCARÓ A NARRADOR EN PARTIDO DE SU HIJO BRONNY