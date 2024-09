Mafershof y Paquideus anuncian que su relación ha terminado

Los creadores de contenido Mafershof y Paquideus anunciaron que su relación de pareja llegó a su fin, por medio de un comunicado que ambos compartieron en redes sociales con la misma fotografía. "Mi relación con Paquito/Mafer ha llegado a su fin. Para mí Paquito/Mafer ha demostrado tener un gran corazón y ser un gran ser humano", se lee en la publicación que compartieron.

En el mismo texto, señalan que decidieron tomar la decisión por el bien de ambos y piden a sus seguidores no buscar culpables. "Comento esto públicamente porque ustedes a lo largo de cuatro años han visto contenidos, viajes, y básicamente todo juntos", añade eñ texto.

"Me reservo a no volver a hablar del tema por respeto a ambos, y me encantaría que no busquemos un culpable. Gracias por todo el amor que siempre se nos dio", finaliza el texto sobrepuesto a una fotografía de la pareja.

Sin embargo, ambos terminaron por borrar la publicación, y en el caso de ella todavía tiene algunas fotografías junto con él, aunque no en sus publicaciones más recientes.

Mafershof y Paquideus, seguidora de Pumas y él de América, eran presidentes de Callejeros en la People's League.

