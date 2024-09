Melvin Brown se burla y hace bullying a Ángel Reyna por goleada de Cruz Azul a América

Fue buleado en plena alfombra roja. Ángel Reyna tuvo que soportar las burlas por la goleada de Cruz Azul por parte de Melvin Brown frente a las cámaras; el examericanista se limitó a decir que no estaba pendiente de los partidos del América: “No he visto los partidos, ni nada, no te podría decir”.

Por su cuenta, Melvin seguía con las burlas llamándolo “cliente” al tiempo en que aseguraba que la afición de La Máquina ya merecía un triunfo y no negó estar ilusionado con ganar la décima de las manos de Martín Anselmi.

“Ellos no lo vieron (americanistas), no vieron el partido del sábado; estamos muy contentos por la afición, por esa afición que es muy golpeada; entendemos que no es nada fácil ganar un campeonato en el futbol mexicano porque hay grandes equipos como Tigres, Rayados o el mismo, América que son fuertes, pero tenemos siempre la esperanza de levantar la décima”, declaró en para RÉCORD.

“El futbol mexicano necesitaba un triunfo como este porque el América se veía imparable, llevan dos campeonatos seguidos que lo han hecho de buena manera; hay que aceptar aunque me caigan mal, hay que aceptar cuando el otro equipo juega bien”, apuntó Brown.

