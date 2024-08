Malagón y el gran gesto que tuvo con un niño en un supermercado

Previo al Clásico Joven que se disputará este sábado, Luis Ángel Malagón fue cuestionado sobre la disminución de asistencia para los juegos del América desde que juegan en el Estadio Ciudad de los Deportes, a lo que respondió que "entiende" las dificultades que puede tener la gente, por lo que no los "cuestiona".

Sin embargo, agradeció el apoyo que el equipo recibe semana a semana y contó que esta semana fue a hacer unas compras al supermercado, donde vivió un momento emotivo con un pequeño aficionado que le recordó lo que significa para algunas personas hacer un esfuerzo por acercarse a sus ídolos.

"No sabes lo que pasa con cada familia, si tengan la posibilidad para ir. Me tocó en carne propia con mi papá que muchas veces no me pudo llevar a un partido de futbol por la situación en la que estábamos. No reniego eso (la asistencia), sé cómo está la vida afuera de este muro, lo que significa, agradecer a la gente que va, lo demás no lo puedo cuestionar.

"Ayer fui a comprar unas cosas al súper, se me acercó un niño y me dijo 'compré tus guantes'. Sé lo que significa comprar unos guantes, y juro por Dios, por mi madre, y le dije 'te los cambio' y el niño comenzó a llorar. Vas con la buena fe de hacer cosas, no por levantarme el cuello, lo hago por el hecho de que el mundo cambie, entonces para mí es algo muy grato, muy lindo", dijo en conferencia de prensa.

América y Malagón intentarán recomponer el camino en la liga ante Cruz Azul en punto de las nueve de la noche de este sábado.

