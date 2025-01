Manchester City recibe disculpa tras polémico comentario de Tim Sherwood de Sky Sports

La llegada de Omar Marmoush, Abdukodir Khusanov y Vitor Reis a Manchester City durante el mercado de invierno, pese a tener más de cien cargos por incumplir la normativa financiera, no es algo que tenga sentido para Tim Sherwood.

Durante una discusión con Paul Merson y Simon Thomas en Sky Sports, el exjugador de Tottenham y Blackburn externó su extrañeza en la facilidad con que los Citizens realizaron fichajes en esta ventana invernal. "Parecen ser el único equipo que puede gastar y tener 115 cargos en su contra".

Manchester City en partido contra Chelsea | AP

Sin embargo, tras una pausa comercial Thomas intervino y pidió disculpas por las palabras de Sherwood, además que aseguró que es una postura que no se comparte en todo Sky Sports

"Hubo un comentario sobre Manchester City y las reglas; solo quiero decir que no representa la visión de Sky Sports y pedimos disculpas a Manchester City", fueron las palabras del presentador.

Tim Sherwood hizo la crítica a los Citizens | CAPTURA

En diciembre concluyó la audiencia de los Citizens contra la Premier League, misma que comenzó en septiembre en el Centro Internacional de Resolución de Disputas en Londres.

El club sostiene su inocencia, pero de ser encontrado culpable recibirá penalizaciones financieras, reducción de puntos e incluso la pérdida de categoría. La resolución se espera que llegue en próximos meses, pero de no haber un acuerdo, las apelaciones pueden prolongar el caso hasta la siguiente temporada.

Los Citizens siguen bajo investigación | AP

Actualmente son ya 130 cargos los que enfrenta el cuatro veces campeón al hilo de Premier League, por fallar en presentar reportes financieros precisos. La investigación, encabezada por Richard Masters de la Premier League, lleva más de cinco años con Adam Lewis KC como abogado de la competencia y Lord Pannick como el defensor de los Citizens.

