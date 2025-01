Marcus Rashford 'se defiende' tras polémica foto con rapero acusado de asesinato

El futbolista del Manchester United, Marcus Rashford, se ha visto obligado a emitir un comunicado para aclarar su posición tras la publicación de una fotografía en la que aparece posando con Jake Fahri, un rapero acusado de glorificar el asesinato de un adolescente.

De acuerdo con el futbolista, la imagen, tomada hace más de un año, ha sido utilizada por algunos tabloides para insinuar una conexión entre el deportista y Fahri, quien cumple una condena por el asesinato de Jimmy Mizen, un joven de 16 años, en 2008.

Aclaró su imagen | AP

Rashford aclaró en sus redes sociales que no conoce a Fahri ni recuerda haber tomado la fotografía. "Hoy se ha puesto en contacto conmigo un tabloide para informarme de que tienen previsto publicar una foto mía con un rapero que, al parecer, fue realizada hace más de un año. Quiero dejar claro que nunca he visto esa foto, que no conozco a esa persona y que no soy amigo suyo. Como la mayoría de los futbolistas, si alguien me pide una foto, nunca me negaré, pero obviamente no puedo comprobar los antecedentes de cada persona que me pide una foto", afirmó el delantero inglés.

Rechazó conección con el rapero | AP

La polémica surge en un momento en que Fahri, quien actúa bajo el nombre artístico de TEN, está siendo investigado por el Ministerio de Justicia del Reino Unido. El rapero ha publicado canciones que, según las autoridades, glorifican el asesinato de Mizen.

Rashford pidió que no se utilice la imagen con intenciones maliciosas y llamó a los medios a enfocar sus esfuerzos en causas más nobles. "Por favor, insto a los tabloides a que, en lugar de centrarse en mí, utilicen sus plataformas para ayudar a concienciar sobre las muchas organizaciones benéficas y personas que trabajan a diario en todo el Reino Unido para hacer frente a los delitos contra la vida y evitar que más familias sufran trágicas pérdidas", solicitó el futbolista.

Emitió un comuincado | Captura de pantalla

