Mariana Echeverría confirma que Óscar Jiménez quiso sacarla de La Casa de los Famosos

Luego de su participación en La Casa de los Famosos, Mariana Echeverría confesó que el arquero del Club León, Óscar Jiménez se encontraba inquieto por la situación de su esposa, además de sus intenciones de sacarla del show.

“Primero estaba preocupado. Ya que me enteré de todo estaba preocupado. No vino por mí (entre risas). No puede, pues no es como que ‘ay ahorita vengo voy por mi esposa al foro a arreglar su problema de polémica y regreso ahorita después del partido’. No pueden”, comentó Echeverría.

Además, la actriz explicó lo complicado que es para Jiménez el atender situaciones externas. “Me dijo: ‘si para casarme tuve que hacer circo, maroma y teatro, para venir al foro pues no, entonces yo te espero aquí con tu hijo, estamos bien mientras tú estés bien. Aquí te vemos el lunes”, contó lo que su pareja le explicó.

Echeverría confesó que Jiménez tenía intenciones de sacar a su esposa del reality por las polémicas en las que la actriz estaba envuelta. “Primero me querían sacar, pues no pueden sacarme y luego cuando salí y habló conmigo se empezó a reír y se burló de la situación”, dijo.

Por último destacó la conexión que tanto Óscar Jiménez y ella tienen como pareja. “Somos muy buen equipo él y yo, muy buen equipo”, sentenció.

