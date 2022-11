Mario Carrillo sobre jugar sin un '9' vs Argentina: 'Será lo mejor en la gestión de Martino'

Lo mejor que hará. Se ha filtrado que la alineación del Tata Martino para enfrentar a Argentina será sin un centro delantero nominal, pues jugarán Chucky Lozano y Alexis Vega en la delantera de la Selección Mexicana.

De inmediato ha desatado la polémica y la discusión sobre si es una buena formación para enfrentar a la Albiceleste, y Mario Carrillo, en entrenador y ahora analista de ESPN, analizó al 11 inicial del Tri para el juego de este sábado, donde señaló que será lo mejor que haga Tata Martino desde que tomó las riendas del equipo.

“Esto es bien interesante. Si es así, es lo mejor de toda la gestión (del Tata Martino), porque a sus defensas no les dan ninguna referencia, es decir, nunca tienen nadie a quien marcar. Les va a aparecer el Chucky a las espaldas, les va a aparecer Alexis Vega a las espaldas. Nunca los van a encontrar.

“Eso es bueno para una defensiva como la de Argentina que está pasando por problemas. Que no tiene centrales, que no están definidos. No los van a encontrar”, señaló Mario Carrillo durante el programa de Futbol Picante de la empresa estadounidense.

Cabe destacar que, según información de RÉCORD, Martino saldrá con línea de cinco con César Montes, Néstor Araujo y Héctor Moreno como centrales, mientras que las bandas serán con Kevin Álvarez y Jesús Gallardo. En el medio campo estarán Andrés Guardado, Luis Chávez y Héctor Herrera para que el ataque esté dirigido por Alexis Vega y Lozano.

