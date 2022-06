Maskaras Mexican Grill, una opción muy mexicana para ver al Tri en Dallas

La Selección Mexicana causó un gran furor en su visita a Dallas, pero no cabe duda que otra de las atracciones del estado se llama Maskaras Mexican Grill, y como lo dice su nombres es muy mexicano.

Ubicado en el Downtown de Dallas, Maskaras Mexican Grill es un restaurante con comida típica de Jalisco y con un ambiente al más puro estilo de la Arena Coliseo.

“Maskaras Mexican Grill es un restaurante temático de la Lucha Libre, es el primero en Estados Unidos y está basado en todo lo que he coleccionado desde hace 40 años”, dijo Rodolfo Jiménez, propietario de Maskaras Mexican Grill a RECORD.

“No hemos convertido en un destino turístico de Dallas, porque Maskaras Mexican Grill te enseña lo que es la lucha libre, te trae esa nostalgia y comes todos los platillos típicos de Guadalajara”, agregó.

Desde muy pequeño, Rodolfo forjó una pasión por la lucha libre gracias a su hermano, quien lo acercó por primera vez a los encordados y desde entonces ha coleccionado máscaras y objetos relacionados con sus luchadores favoritos .

“Un día mi hermano me llevó a la Arena Coliseo y en la salida se le ocurre gritarle a ‘Septiembre negro’ que le daba un peso por su máscara, y él le dijo que si pero que si era para mí , entonces sacó una máscara de su mochila y me regaló la que él traía puesta . A partir de ese momento me le escapaba a mi mamá los domingos para ir a las luchas", recordó entre risas .

Su pasión por el pancracio es tan Grande que incluso su esposa Zulma ha aprendido a ser una fanática más de la lucha libre. ¿Pero cuál es el verdadero objetivo de Maskaras Mexican Grill en Dallas?, según sus creadores Jorge y Zulma, el hecho de poner un pedazo de México en territorio estadunidense ya es ganancia, pero, sobre todo, acercar a todos aquellos que por una u otra razón no pueden regresar a casa.

“Lo más importante que hemos logrado es ver la sonrisa de las personas que entran, los paisanos que no pueden volver a México y que lloran y te dicen que los hiciste volver a su país con la comida y la lucha“, sentenciaron.

