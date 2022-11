Mauricio Ymay reveló que salió de TUDN por la esposa de Yon de Luisa

Mauricio Ymay está a las puertas de cubrir un Mundial más como periodista, pero en esta ocasión lo hará con ESPN, después de muchos años trabajando en Televisa.

Y fue el propio comunicador el que dio a conocer las razones por las que dejó la televisora de Chapultepec, entre las que se encuentra una mala relación con la entonces conductora Nahima Choura, ahora esposa de Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol y hasta no mucho director de Televisa Deportes.

"Yo estuve en el Noticiero Televisa Deportes y después me tocó trabajar con Nahima en un proyecto llamado 'A Quién Le Vas'. Cuando nos citan a los que íbamos a estar en ese proyecto, yo abiertamente le dije a Yon: 'No encajo, no soy el perfil para este programa'. Palabras más o palabras menos, Yon me respondió: 'Pues te agarras de esta cadena y sumas', entonces acaté la orden, pero jamás me sentí cómodo", dijo Ymay en entrevista con la SagaFut.

"Yo creo que mi relación con Yon de Luisa se rompe por no comulgar con sus ideas y el proyecto que ya mencioné. También se rompe porque mi relación con Nahima Choura nunca fue buena", agregó.

Pero el comunicador reveló que previo a la relación con Choura, el trato de De Luisa con él, era muy diferente.

"En Televisa estuve 15 años y me fui porque ya no comulgaba con ciertas ideas. Mi último año fue desgastante y difícil. No es que me bloquearan, pero ya no tenía buena relación con el que tomaba decisiones, Yon de Luisa. Cuando él llegó teníamos muy buena relación porque lo conocí cuando yo cubría al América. Nunca lo he dicho abiertamente, pero a Yon lo admiraba, lo tenía como ídolo por su forma de trabajar", confesó Ymay.

