Mauro Camoranesi sobre el juego de Argentina vs Australia: 'Me dormí los primeros 20 minutos'

El entrenador ítalo-argentino, Mauro Camoranesi, habló sobre el partido de Argentina contra Australia, y a pesar de la victoria Albiceletse, el encuentro le pareció aburrido.

El excentrocampista tuvo una colaboración en TUDN para comentar el partido de la Copa del Mundo Qatar 2022.

"Yo me dormí los primeros 20 minutos, la verdad, tengo que ser honesto. Los primeros 20 minutos no podía hacer comentarios porque el partido estaba tan aburrido que no tenía manera de comentar. En el primer tiempo, cuando comienzan a mover el balón de un lado a otro no tienen sus interiores, esos jugadores que juegan entre líneas y provocan el error del rival. Los cuatro equipos que enfrentó se presentaron de la misma manera, México, Polonia, Australia, todos le plantearon el mismo problema. Te doy el balón, me meto atrás y espero ver cómo lo resuelves. Lo resuelve un jugador pero es un equipo que en cuatro partidos recibió tres goles, a mi no me gusta eso en un mundial con ese tipo de rivales", declaró.

Finalmente, Camoranesi, dijo que la selección de Países Bajos, quien es el próximo rival de Argentina, en Cuartos de Final, será el primer rival serio que enfrente la Albiceleste.

