Mauro Icardi y Wanda Nara se involucran en otro pleito por una propiedad de Argentina

La polémica relación entre el futbolista argentino Mauro Icardi y la empresaria Wanda Nara sigue generando titulares en Argentina. Este jueves, Nara formalizó una denuncia contra Icardi por los cargos de "atentado y resistencia a la autoridad" y violencia de género, de acuerdo con lo informado por el Diario Olé. El incidente ocurrió en el exclusivo edificio Chateau Libertador, en Buenos Aires, propiedad compartida por ambos.

Según el reporte, Icardi, quien actualmente juega para el Galatasaray, sufrió una grave lesión de ligamentos y decidió regresar a Argentina, instalándose en el departamento mientras Nara se encontraba de vacaciones en Brasil junto al cantante L-Gante.

Al volver al país, Nara se dirigió a la propiedad y se encontró con que el futbolista no solo había ocupado el lugar, sino que también le impidió el acceso, lo que desencadenó una discusión intensa, registrada por cámaras de seguridad del edificio.

Acompañada de su abogada, Ana Rosenfeld, Nara presentó dos denuncias. La primera, por "atentado y resistencia a la autoridad," señala que el delantero habría bloqueado su entrada a la propiedad de manera insistente. La segunda denuncia incluye cargos de violencia de género, lo que ha llevado a las autoridades argentinas a iniciar una investigación para esclarecer lo sucedido.

Tras la difusión de la denuncia en los medios, Nara emitió un comunicado en sus redes sociales donde aclaró su posición y pidió respeto por la privacidad de sus hijos. “En atención a los trascendidos sobre supuestos hechos acontecidos el día de ayer en mi hogar, hago saber que he solicitado a la Justicia que los medios se abstengan de mencionar o hacer referencia a mis cinco hijos en relación con situaciones que no han vivido ni vivirán”, señaló la empresaria, solicitando también que no se hagan menciones sobre las cuotas alimentarias de sus hijas menores.

