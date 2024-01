Mhoni Vidente vaticina que México o Argentina ganarán la Copa América

Las predicciones de Mhoni Vidente alcanzaron también el ámbito deportivo, y de acuerdo con lo que predijo para el 2024, México puede ser Campeón en la Copa América que se jugará del 20 de junio al 24 de julio en Estados Unidos; sin embargo, expresó que la Selección de Argentina es otro candidato serio para llevarse el título continental.

"Se visualiza que la Copa América que va a ser este año, Leo Messi quiere llevar a Argentina a ganar la Copa América, pero se visualiza que, si no es Argentina el ganador de la Copa América, será México llevándolo a un gran status en cuestiones de futbol", dijo Mhoni en su canal oficial de YouTube, donde también habló de otros eventos deportivos, así como de algunos atletas.

Sobre Messi:

"La carta del sol me dice que Leo Messi está volando alto, pero se habla de separación porque ahora que se cambió a Miami se deslumbró, vio otro tipo de mujeres y quiere tener nuevamente 20 años y vivir lo que no vivió porque se la pasó jugando y entrenando. Lo veremos con una mujer nueva, muy joven que le va a romper el corazón".

Eurocopa:

"Uno de los torneos más importantes, tengo dos referentes muy importantes, Francia o Alemania como los ganadores de la Eurocopa, los veo muy fuertes, que los demás equipos, España, Portugal, Inglaterra, harán buen papel, pero Francia y Alemania van a estar deslumbrando"

Champions League:

"Hay varios equipos, pero la carta de la estrella me está diciendo que Pep Guardiola con Manchester City y el Bayern Munich podrían estar hablando de estar peleando la Final, pero sin dejar atrás al Real Madrid, pero veo más fuertes al Manchester City y Bayern Munich".

Checo Pérez:

"La ha roto en todos los sentidos, sigue trayendo la carta de la estrella. Definitivamente este año va a ser uno de los mejores de Checo Pérez; en México llegando a ser el segundo o primer lugar en cuestiones de subir al pódium y aplaudiéndole casi todos los mexicanos, aun así le veo problemas en cuestiones de matrimonio y amorosas".

Liga MX:

"Definitivamente hay cuatro equipos muy fuertes, América se visualiza ganando otra vez, Cruz Azul se reinventa, también van a estar Tigres y Rayados, ellos llegarán a la Final, subiendo y levantando la copa. Todos los que ganaron el año pasado, pueden volver a ganar".

Cristiano Ronaldo:

"No se quiere retirar hasta jugar la Eurocopa, quiere llevar a Portugal a ganar el trofeo, quiere dos hijos más, pero me dice que se quiere separar y tener otro tipo de relación, va a estar saliendo con una cantante, con un futbolista o boxeador en relación amorosa, como buen europeo no le afecta salir con un hombre o una mujer".

Super Bowl:

"Uno de los torneos más importantes, los equipos que van a estar liderando son los 49ers de San Francisco, Ravens Baltimore o los Chiefs de Kansas City, estos equipos pueden levantar la copa en el Super Bowl que va a ser de los más vistos, va a romper el rating".

