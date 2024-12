Miguel Layún y 'Tito' Villa intercambian argumentos tras polémica en América vs Cruz Azul

El duelo de la Semifinal de Ida entre América y Cruz Azul dejó un sabor amargo para los aficionados, además de momentos de polémica como la entrada de Rodolfo Rotondi sobre Kevin Álvarez, que muchos consideraron que era de tarjeta roja.

Uno de ellos fue el exfutbolista del América, Miguel Layún, quien en redes sociales publicó el video de la jugada y escribió: "¿Los que dicen que le regalan títulos al ame andan por aquí?".

Emanuel Villa no dudó en responderle a Layún, con la intención de defender a su exequipo, Cruz Azul. "Parece que hay alguien que trae cola de paja", contestó el 'Tito' con una expresión que se usa cuando alguien tiene culpa.

"Me pareces alguien congruente Tito, me sorprende tu respuesta. Si tienes algo que decir, redacta bien tu mensaje, o mejor aún, si te sentiste agredido por mi comentario, tienes mi número personal, ¿o no te gusta escribir directo?", respondió Layún a las palabras de Villa.

Cruz Azul y América definirán la serie este domingo en el Estadio Ciudad de los Deportes. Con el empate, La Máquina tiene la ventaja para avanzar a la Final gracias a su posición en la tabla.

