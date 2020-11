Mike Tyson reveló que fumó marihuana antes de enfrentar a Roy Jones Jr.

Mike Tyson y Roy Jones Jr. se enfrentaron en una pelea de exhibición que terminó en empate. Tras finalizar el combate, 'Iron Mike' fue cuestionado sobre si había fumado marihuana previo al encuentro, a lo que respondió: "claro que sí".

"No puedo dejar de fumar, he fumado durante mis peleas y tengo que hacerlo, lo siento. Soy un fumador. Fumo diario y nunca he dejado de hacerlo.

"Es lo que soy. No tiene efecto en mí desde un punto de vista negativo. Es lo que hago, cómo soy y cómo me moriré. No hay más explicación, no hay principio ni final", mencionó en conferencia de prensa.

Los exboxeadores estaounidenses empataron en el ring de Staples Center luego de ocho rounds de exhibición.

