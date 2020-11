Mike Tyson: Tuvo exitoso regreso en combate ante Roy Jones Jr

El legendario Mike Tyson (50-6, 44 KO's) caminó hacia el ring, como no lo hacía desde hace 15 años, para protagonizar una pelea histórica ante Roy Jones (66-9, 47 KO's) en el Staples Center de Los Ángeles.

Si bien los años pasaron, el espíritu de guerrero permanece y a sus 54 años de edad, "El Hombre más Malo del Planeta" demostró condición, destellos de velocidad y el poder de su pegada que lo convirtió en el campeón de peso Pesado más joven de la historia.

Tyson dominó siete de los ocho rounds de la batalla ante Jones, monarca mundial en peso Mediano, Supermediano, Semipesado y Pesado, quien en todo momento recurrió a los amarres para parar las combinaciones de "Iron" Mike.

Al ser una pelea de exhibición, se decretó el empate y ambos peleadores, acreedores al cinturón conmemorativo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) "Black Lives Master", reconocieron el trabajo de su rival.

"Estoy bien con un empate, porque entretuve a la gente, el público estaba feliz con eso", declaró Tyson, quien analizará si realiza otra edición más de "Legends only League" que tiene el único objetivo de recaudar fondos para personas en situación de calle o que sufren de algún tipo de adicción.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: MIKE TYSON: EVANDER HOLYFIED QUIERE 25 MILLONES DE DÓLARES POR UNA TERCERA PELEA VS 'IRON MIKE'

"Claro que esto me da miedo. No me estoy ayudando yo, estoy ayudando a otras personas de manera humanitaria en estos tiempos", declaró el icono de los pesos Completos antes de la batalla.

Los jueces encargados de llevar las puntuaciones en las tarjetas no oficiales por el CMB fueron Chad Dawson, campeón mundial Semipesado CMB; Christy Martin, pionera del boxeo femenil en la década de los 90; y Vinny Pazienza, monarca mundial Ligero FIB.