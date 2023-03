MLS: Giannis Antetokounmpo, nuevo accionista del Nashville SC de la MLS

Giannis Antetokounmpo, jugador de los Milwaukee Bucks, se convirtió en accionista del equipo de futbol de Nashville SC de la Major League Soccer (MLS).

Antetokounmpo se unió a un grupo de inversionistas minoritarios, entre los que también están sus hermanos, Thanasis y Kostas, y otros personajes del deporte que entrarán a formar parte de los propietarios del club.

El estelar de los Bucks comentó que es algo muy importante para él, porque el futbol fue su primer deporte favorito y su papá fue futbolista profesional.

“Mi padre era futbolista profesional y fue el primer deporte del que me enamoré en Grecia”, comentó Giannis a los medios sobre su llegada como propietario.

"Siempre he tenido el sueño de tener un equipo de fútbol. Cuando mis hermanos y yo exploramos Nashville SC, sabíamos que era un equipo y una ciudad en la que queríamos involucrarnos. ¡No podría estar más emocionado de unirme a los Boys in Gold, y no puedo esperar para asistir pronto a un partido en el GEODIS Park!”, sentenció el basquetbolista.

