Memo Ochoa sobre América y su salida a Italia: 'No podía esperar tanto una oferta'

Guillermo Ochoa, arquero del Salernitana de la Serie A, aseguró que su salida de las Águilas del América no fue tan complicada porque sabía que quería vivir una experiencia europea más en su carrera.

Ochoa aceptó, en entrevista con Marca MX, que las Águilas no le habían hecho una oferta que le hiciera pensar en mantenerse con el cuadro azulcrema.

Ante esto, habló con la gente del equipo italiano y se dio su llegada al Salernitana, en donde la lesión del arquero Sepi le abrió la oportunidad y ahora se ha quedado con la titularidad.

"Estaba en el mejor equipo de México, y en el único que podía estar. Arriba de ahí, no hay más. Vino el Mundial, y el club no terminaba de pasarme una propuesta para seguir y yo tenía que ver mi futuro. No podía estar esperando tanto. Y tras el Mundial, tuve que explorar otras opciones", comentó Ochoa sobre su salida del América.

"EN ITALIA MI VIDA HA CAMBIADO"

Memo Ochoa aseguró que en Italia su vida ha cambiado debido a que al salir de la calle la situación no es tan complicada como lo era ser futbolista de las Águilas del América y Selección Mexicana.

"En Italia mi vida ha cambiado en todo. Acá es todo menos agresivo que en México, y me es más fácil salir a tomar un café, a comer o ir al supermercado. Gano en calidad de vida estando fuera de México", sentenció el arquero mexicano del Salernitana de la Serie A.

