Feria del Tamal 2026 en CDMX: fechas, lugar y todo lo que debes saber

La Feria del Tamal 2026, que celebra los tamales como uno de los platillos más representativos de la gastronomía mexicana, regresa en su edición número XXXII con expositores de distintas regiones del país y sabores únicos para degustar. El evento reúne a cocineras y cocineros tradicionales que ofrecen tamales clásicos, regionales y también propuestas innovadoras, además de atoles de diferentes sabores para acompañar.

Fechas, lugar y horarios de la Feria del Tamal 2026

La Feria del Tamal se realizará del jueves 29 de enero al lunes 2 de febrero de 2026, en el Museo Nacional de Culturas Populares, ubicado en Avenida Hidalgo 289, colonia Del Carmen, alcaldía Coyoacán, Ciudad de México.

Sabores y experiencias que encontrarás

En la feria podrás disfrutar de una gran variedad de tamales, desde los clásicos como salsa verde, mole, rajas o dulce, hasta recetas menos comunes provenientes de estados como Yucatán, Veracruz, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala y más.

También se ofrecerán bebidas tradicionales calientes como atole de maíz, champurrado, café y atoles con sabores frutales, perfectos para acompañar los tamales y para el clima de temporada. Además, habrá invitados internacionales con propuestas gastronómicas únicas, lo que convierte a la feria en una celebración de la cultura culinaria mexicana y latinoamericana.

FB: Museo Nacional de Culturas Populares.