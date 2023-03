Orbelín Pineda sobre la afición del AEK Atenas: “Todos quieren que les baile”

Orbelín Pineda está pasando un buen momento en el AEK Atenas de Grecia. El Maguito habló de la afición y la pasión con la que se vive el futbol en dicho país.

“La gente de acá es muy apasionada, a uno le muestra mucho cariño y uno trata de dar lo mejor. Me ha tocado anotar gol, he bailado, me gusta festejar mis goles porque es lo más bonito del futbolista y transmitir la alegría en la cancha”, declaró para TUDN.

“Todos quieren que les baile, todos a los que me topo en la calle quieren que les baile y les digo que sólo en la cancha lo hago”, agregó Pineda.

Por otro lado, aún no está claro qué sucederá con Orbelín, pues tan solo le quedan un par de meses con el AEK Atenas.

El futbolista dejó claro que ha puesto ese tema con su representante; no descarta poder emigrar a una liga más competitiva.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RAÚL JIMÉNEZ FUE TITULAR EN LA DERROTA DE LOS WOLVES ANTE LIVERPOOL