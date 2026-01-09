Quiñones la rompe en Arabia, ya son 47 sus participaciones en goles

Julián Quiñones atraviesa un momento envidiable en el futbol de Arabia Saudita con el Al-Qadisiyah. El atacante mexicano ha logrado cifras que lo colocan como uno de los delanteros más rentables del mundo. Recientemente, su participación ante el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo confirmó que puede competir contra las grandes figuras internacionales.

En partido | X: @AlQadsiahEN

¿Cuáles son los números de Quiñones?

El impacto estadístico del exjugador de las Águilas del América resulta simplemente impresionante para propios y extraños. Hasta el momento, el delantero suma 47 participaciones directas en goles desde su llegada al balompié árabe. Este acumulado se divide en 38 goles anotados y nueve asistencias servidas a sus compañeros de equipo.

La efectividad frente al arco rival ha convertido al seleccionado nacional en el referente absoluto de su club. Cada jornada que pasa, Quiñones demuestra que mantiene la potencia física y el olfato goleador que lo hicieron brillar. Los 38 tantos convertidos hablan de un jugador que domina diversas facetas del remate dentro del área. Su capacidad para asistir también destaca, pues ya suma nueve pases para gol en su cuenta personal.

Este rendimiento ha generado un debate intenso entre los seguidores de la Selección Mexicana de cara al 2026. La afición ha manifestado su opinión de forma contundente en redes sociales y medios de comunicación deportivos. Existe un consenso generalizado sobre la necesidad de que Javier Aguirre lo considere como una pieza fundamental. Muchos consideran que su nivel actual es superior al de otros delanteros que militan en la liga local.

Festejo | X: @AlQadsiahEN

¿Quiñones al Mundial con México?

El Seleccionador Nacional tiene la difícil tarea de conformar el mejor plantel posible para la Copa del Mundo. Con las estadísticas que presenta Quiñones, resulta complicado ignorar su llamado para las próximas fechas internacionales de preparación. La experiencia en una liga con estrellas mundiales le ha brindado un roce internacional muy valioso.

Los números no mienten y sitúan a Julián en una posición de privilegio dentro de los jugadores mexicanos en el extranjero. Superar la barrera de las 40 participaciones en goles en tan poco tiempo es un hito para su carrera. Mientras el Mundial se acerca, el delantero responde con balones en la red cada fin de semana. La presión para el cuerpo técnico nacional aumenta conforme los goles del atacante caen en Arabia.

Al-Qadisiyah ha encontrado en el mexicano al líder que necesitaba para competir contra los clubes más poderosos de la región. Su aporte ante equipos de jerarquía demuestra que no se achica en los escenarios más importantes del futbol asiático. La combinación de velocidad y técnica lo vuelve un peligro constante para cualquier defensa que intente detener su racha.

La expectativa crece para ver si este nivel se traslada con éxito a los partidos del combinado tricolor próximamente. Quiñones tiene el deseo de dejar huella en la máxima justa deportiva y su presente futbolístico lo respalda totalmente. Por ahora, seguirá buscando aumentar esa cifra de 47 aportaciones para consolidarse como el máximo referente mexicano en Oriente Medio. El camino hacia el Mundial parece tener un lugar reservado para quien "la rompe" cada semana.

En acción | X: @AlQadsiahEN



