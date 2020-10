Mohamed Salah defendió y regaló dinero a vagabundo en calles de Liverpool

Mohamed Salah se convirtió en el héroe inesperado de una persona sin hogar, así lo relató el hombre de 50 años, quien estaba siendo molestado por unos jóvenes en una estación de servicio, cuando el delantero del Liverpool apareció para defender al vagabundo.

"Me estaban maldiciendo, preguntando por qué estaba rogando y diciéndome que consiguiera un trabajo.

"Salah fue tan maravilloso como lo es para el Liverpool en el campo. Escuchó lo que el grupo de chicos me decía, así que se volvió hacia ellos y les dijo: 'Podrías ser tú en unos años'. Solo supe que no estaba alucinando cuando Salah me entregó asombrosamente 100 libras. Qué leyenda", expresó David Craig a 'The Sun'.

Craig ha vivido en la calle durante seis años y duerme cerca del estadio del Liverpool.

"Estaba más que encantado. Soy un gran fan. Salah es un héroe de la vida real a mis ojos y quiero agradecerle", dijo.

