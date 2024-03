Moisés Muñoz: 'Si Sheinbaum me encomienda la Conade, yo encantado; sería un honor'

Moisés Muñoz es parte de la campaña de Claudio Sheinbaum, con rumbo a la presidencia de México. Y aunque no hay nada oficial, el exfutbolista reconoció que le encantaría que, de ser ella la próxima presidenta, le dé la responsabilidad de hacerse cargo del deporte en el país, y por ende de la Conade.

Incluso, el exportero recalcó que no le incomodan las críticas respecto a incorporarse a la política, pues dijo está acostumbrado a que duden de su capacidad; sin embargo, pidió que le den el beneficio de la duda ahora como político.

“Yo estoy enfocado en promover el deporte en todo el país, y si en su debido momento, que la doctora va a ser nuestra primera presidenta, y si ella me encomienda la labor de la Conade, yo encantado de la vida, sería un honor.

“Estoy acostumbrado, soy americanista y las mentadas de madre las he recibido durante años, no me preocupa eso, el tema de la política y sumar como ciudadano viene porque quiero hacerlo. No hay dinero aquí, no estoy recibiendo dinero de ningún lado; confíen en mi, en América dudaban y les entregué cuatro campeonatos, ahora denme el beneficio de la duda y déjenme trabajar”, dijo en el programa de radio 'La Corneta'.

Asimismo, Muñoz fue cuestionado por Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal sobre el motivo por el que aceptó involucrarse en la campaña política de Claudio Sheinbaum:

“Algo de lo que me encanta del proyecto de Claudia es que quiera atender las causas, me interesó y me gustó mucho que comparte ideas que yo tengo porque el deporte no sólo es un espectáculo, sino que puede atender las causas, causas que la doctora Claudia está atendiendo, como las adiciones, alejar de la violencia y criminalidad a los jóvenes

“Ve el deporte de forma seria, es muy buena onda, buena persona, muy atenta y tiene un compromiso grande con nuestro país. No he tenido la oportunidad de platicar muy en corto con ella, pero es muy seria, educada y al mismo tiempo muy relajada”, expresó.

