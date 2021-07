Mourinho: Sorprendió al llegar en moto a entrenamiento de la Roma

El técnico de la Roma, José Mourinho sosprendió a todos al llegar en una motociclete Vespa (medio de transporte común en la región) al entrenamiento con La Loba.

A través de sus redes sociales, el equipo italiano presumió la hazaña del entrenador, pues destacó que llegó a la práctica " a la italiana".

El timonel portugués aseguró que trabajará de la mejor manera para sacar adelante al equipo y regresarlo a los reflectores de la Serie A.

Mourinho in Vespa

"Esto es llegar, trabajar mucho, tener tiempo (para triunfar). Tengo tres años de contrato, luego el club decidirá el futuro. No podemos huir del hecho de que llevamos años que no ganamos, porque terminamos lejos del título. Nosotros queremos ganar, en fútbol nunca digas nada, pero normalmente no ganas de forma inmediata", explicó en conferencia de prensa.

