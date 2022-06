Naomi Osaka y LeBron James presentaron un nuevo medio de comunicación

Los deportistas en varias ocasiones activan otros mercados, y en esta ocasión Naomi Osaka, en colaboración con LeBron James, lanzarán un nuevo medio de comunicación.

La tenista japonesa y la superestrella de la NBA presentaron Hana Kuma, un medio de comunicación que mostrará historias culturales para todo el público, y según un reporte de Hollywood Reporter, ya tiene proyectos en producción.

"Lo que me entusiasma es poder inspirar a la gente y contar nuevas historias, sobre todo las que me hubiera gustado ver cuando era niña. Siempre quise ver a alguien como yo", comentó Osaka para el New York Times.

Aún no se revelan fechas cercanas de salida para estas nuevas historias de Hana Kuma, que significa 'oso de las flores'.

