¡Ni en las cánicas! ‘El Chelís’ revela haber perdido apuesta con Rubens Sambueza

José Luis Sánchez Solá mejor conocido como ‘El Chelís’ confesó haber perdido apuesta en un duelo de penales con Rubens Sambueza.

El entonces estratega de los Estudiantes Tecos mencionó en entrevista con Ricardo Pelaez que tuvo que pagar ante las insinuaciones que no pagaba.

“Me ha gustado los relojes, le llevó uno su caja bonito y todo se lo pongo en el locker, al otro día la caja en el looker, al otro día un cheque con cuatro ceros, me regresa el cheque”, relata Chelís

“Ya empezaban en Tecos ‘El Chelís’ no cumple, ‘El Chelís’ no cumple, me lleva Marcelo Michel Leaño con un amigo de él, un Jetta bonito 90 mil pesos. Al otro día terminó el entrenamiento y le digo ahí está tu coche, me dice ayer me compré un Mustang pero con este voy a terminar de pagarlo”, comentá entre risas el hoy comentarista deportivo.

Sánchez Solá dejó a los Estudiantes Tecos en 2011 tras los malos resultados, y posteriormente desaparecería el equipo de primera división.

Por su parte, Rubens Smabuenza tendría sus mejores momentos al dar el salto a las Águilas del América donde levantaría el título de Liga.

