Organización del Balón de Oro confunde a Rodri previo a recibir el premio

Ha concluido la ceremonia del Balón de Oro en la que Rodrigo Hernández Cascante, mejor conocido como ‘Rodri’, ha sido el ganador de esta edición y más allá de la polémica que existió sobre el veredicto final, la organización cometió un grave error al confundir a Rodri con Rubén Días.

Antes de que comenzara la ceremonia en el Teatro Chatelet de París, nominados y nominadas, así como diferentes figuras del futbol mundial desfilaron por la alfombra roja que conducía al recinto y fue ahí donde la organización cometió el error de confundir a Rodri con su compañero del Manchester City.

La cuenta oficial de Instagram del Balón de Oro posteó una fotografía en la que se puede observar a Rubén Días en la alfombra roja, el problema fue que lo hicieron con el mensaje “¡Rodri is in the place!”, pensando que era el mediocampista español.

De inmediato miles de aficionados comenzaron a señalar el grave error que tuvo la organización del Balón de Oro en sus redes sociales oficialista, por lo que de inmediato borraron la publicación y corrieron el grave error.

