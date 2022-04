Oswaldo Sánchez sobre los futbolistas mexicanos: ‘Se preocupan más por los tatuajes y cortecitos’

Desde que se dio a conocer el grupo de la Selección Mexicana para la Copa del Mundo de Qatar 2022, tanto afición como los periodistas han analizado y dado los posibles nombres para los convocados por el Tata Martino.

Ante esto, Oswaldo Sánchez, exfutbolista mexicano y comentarista de TUDN, lejos de dar a sus favoritos, comentó que se debe dar un mejor proceso a los futbolistas, en donde ellos mismos también tiene que dar lo mejor de sí, pues están más preocupados por otras cosas.

También, señaló y comparó a las inferiores de la Selección Nacional de México, pues fueron Campeones del Mundo Sub 17 y monarcas olímpicos, pero en la mayor no sucede nada.

“Yo sí creo en los procesos y me da mucha tristeza que seamos Campeones del Mundo Sub 17 y campeones olímpicos y que no podamos consolidad algo grande en selección mayor.

“¿Qué sucede? ¿Qué pasa con los futbolistas de hoy en día? Y lo digo con todo respeto, están más preocupados por el cortecito (de cabello), que los tatuajes, que el carrote, que las viejotas”, expresó San Oswaldo en entrevista con Toño de Valdés en YouTube.

Por último, el exportero de Santos Laguna confesó que él sabía cuando enfiestarse y cuando estar al 100 por ciento preparado con su club y el Tricolor.

“Sabía en qué momento podía desvelarme, tomarme mis copas, hacer pachanga. Creo que todo se puede hacer en esta vida, pero debemos encontrar el tiempo para las cosas”, finalizó.

