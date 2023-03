Paparazzi tomará acciones legales ante insultos de Piqué y Clara Chía: 'Por poco me atropella'

Paparazzi tomará acciones legales ante insultos de Piqué y Clara Chía. Jordi Martín, colaborador del ‘El Gordo y la Flaca’ ha sido uno de los personajes más cercanos a la nueva relación del exjugador del Barcelona, después de su ruptura con Shakira.

Martín lleva una exhausta cobertura, y ahora fue que el paparazzi descubrió a Piqué y Clara entrando a la casa de los exsuegros de Shakira y Jordi no dudó en acercarse a la pareja para hacerles algunas preguntas.

Martín llegó con el vehículo y le preguntó a Clara Chía sobre el nuevo tema de la cantante colombiana, ‘TGQ’, donde Shakira asegura que Piqué quiso regresar con ella, a lo que la nueva novia de Piqué no quiso responder.

Todo se detonó, cuando de nuevo la pareja salió del hogar de los suegros del futbolista y asegura Jordi Martín que Piqué intentó atropellarlo, mientras ambos se burlaban de él. Momentos después, el paparazzi también acusó a la pareja de que lo amenazaron por llamada tras el enfrentamiento.

"Cuando salieron de casa de los padres, a toda velocidad, estaba yo grabando. Por poco me atropella. Cuando me vieron aceleraron e hicieron mofas. Me llamaron para amenazarme e insultarme", confesó Jordi Martín en el programa ‘El Gordo y la Flaca’.

