¡París, la ciudad del amor! Jugador de bádminton propone matrimonio en los Juegos Paralímpicos

París es la ciudad del amor y tanto en los Juegos Olímpicos como en los Paralímpicos de este año, varios atletas no han resistido las ganas de mostrarlo. Ahora fue el jugador de bádminton Rogelio Júnior Xavier de Oliveira, quien aprovechó su estancia en la capital francesa para pedir matrimonio.

"Ella es el amor de mi vida y parte de todos mis sueños. Nadie lo sabía, sólo yo. Quería aprovechar este momento para pedirle que se casara conmigo porque ella ha sido una de las personas más importantes para que yo esté aquí hoy", declaró el brasileño.

Su novia, la jugadora de voleibol sentado, Edwarda Dias de Olivera, aceptó y mostró su efusividad en las gradas. "Ella me motivó, me hizo creer y me mostró el camino correcto. Estoy muy feliz. Pedirle matrimonio en ese momento fue increíble para mí".

Los brasileños no son los primeros en expresar su amor públicamente durante los Juegos Olímpicos de París 2024. El español Lionel Morales se comprometió recientemente con su pareja Jessica Sartori.

Mientras que en los Juegos Olímpicos, la judoca española Laura Martínez fue sorprendida por su novio, el también judoca Josean Aranda, con un anillo de compromiso en la mano. También el jugador argentino de balonmano Pablo Simonet sorprendió a su pareja, Pilar Campoy, de hockey sobre hierba.

La china Huang Yaqiong también fue sorprendida por Liu Yuchen, ambos jugadores de bádminton y ella ganadora del oro en la prueba de dobles mixtos en París 2024.

