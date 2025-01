Pep Guardiola explota y niega autógrafos a jóvenes 'aficionados' del Manchester City

Explotó Guardiola. La terrible situación deportiva que vive el Manchester City parece que ha comenzado a tener consecuencias fuera del campo del juego y la presión está rebasando a Pep Guardiola, quien eufórico negó firmar camisetas que le pedían algunos aficionados.

Guardiola se niega a dar más autógrafos | AP

El estratega español fue intercepta por estos aficionados al llegar a las instalaciones del Manchester City y al ver que se trataba de las mismas personas que todos los días lo 'cazan' para conseguir una firma, Guardiola explotó y les dio un importante mensaje.

"No vuelvas más, no se los volveré a decir, conozco sus caras. Vayan a la escuela y prepárense, muchachos. Ustedes son jóvenes, así que no estén aquí perdiendo el tiempo, ¿Honestamente, quieres vivir tu vida haciendo esto?", dijo Guardiola.

😡💥 La reprimenda de Guardiola que debería ser lección de vida para estos jóvenes aficionados que cada día van a pedirle autógrafos 👨‍🎓📗



💥 "No vengáis más, id al colegio y preparaos" pic.twitter.com/zreajZzThS

— MARCA (@marca) January 13, 2025 >

Este video rápidamente se volvió viral en redes sociales y generó miles de comentarios respecto a la actitud del entrenador del Manchester City que fue señalado por muchos como 'mala persona' al negar un autógrafo, pero todo esto tiene una razón de ser.

En los últimos años la memorabilia deportiva ha tenido un crecimiento importante y los objetivos autografiados por leyendas del deporte como Pep Guardiola adquieren un valor importante que se traduce en un precio económicamente alto, es por esa razón que existen 'cazadores de autógrafos' quien se dedican a recolectar las firmas de distintos personajes emblemáticos del deporte para posteriormente vender las camisetas o cualquier objeto que haya sido autografiados.

Guardiola regañó a los caza autógrafos | AP

Pep Guardiola sabía que esas firmas no eran para esos jóvenes, sino que las utilizarían para ganar dinero a costa de su autógrafo y es por esa razón que les dio un fuerte regaño.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡SIGUE LA SANCIÓN! COMITÉ DE APELACIÓN RECHAZA DISMINUIR EL CASTIGO DE VINÍCIUS