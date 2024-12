Pep Guardiola protagoniza momento intenso en Anfield con afición del Liverpool

El ambiente en Anfield fue tan intenso como el duelo en la cancha, donde el Liverpool derrotó al Manchester City 2-0 en un partido que dejó mucho más que futbol. La afición local, siempre apasionada, encontró en el técnico Pep Guardiola el blanco perfecto para sus cánticos provocadores, desatando un momento que rápidamente se volvió tema de conversación.

En medio del partido, los seguidores de los Reds comenzaron a entonar “You’re getting sacked in the morning” (“Te despedirán por la mañana”), apuntando al complicado panorama del City en la presente temporada, donde ya se encuentran 11 puntos detrás del Liverpool en la tabla. El cántico resonó con fuerza en el estadio, buscando incomodar al estratega español.

Guardiola, lejos de ignorar la provocación, respondió de manera directa. Con una sonrisa en el rostro, levantó sus manos mostrando seis dedos, un recordatorio de los seis títulos de Premier League que ha ganado al frente del City desde su llegada en 2016. El gesto no pasó desapercibido y generó reacciones inmediatas tanto en las gradas como en redes sociales, donde aficionados de ambos equipos debatieron sobre el impacto de esta respuesta.

El intercambio fue un reflejo de la rivalidad que han construido Liverpool y Manchester City en los últimos años, una que trasciende el terreno de juego. Si bien el City atraviesa el momento más complicado en la era Guardiola, el técnico dejó claro con su gesto que su legado está muy lejos de ser cuestionado, incluso en un escenario tan complejo.

