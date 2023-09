Pietrasanta 'explotó' por comparación con Álvaro Morales y 'amenazó' con abandonar Futbol Picante

Es bien sabido que la relación al aire entre Jorge Pietrasanta y Álvaro Morales no es la mejor, pues en múltiples ocasiones han tenido piques en programas en vivo.

En esta ocasión 'Pietra' volvió a pasar un coraje por culpa de 'Álvarito', aunque esta vez no estaban compartiendo mesa. Todo empezó cuando en la emisión de este miércoles de Futbol Picante, Mario Carrillo comparó a Pietrasanta con Morales.

Al estar discutiendo sobre quién ha quedado a deber en la Liga MX, Carrillo dijo "Perdóname, pero te contagias de Álvaro Morales". Inmediatamente, Pietrasanta replicó: No me hagas enojar a tal manera, no me gusta que me compares. ¿De quién dijiste que me contagio para pararme e irme?. Tú puedes hasta mentármela, pero no me digas así".

En el pasado, Pietrasanta ya ha mostrado su descontento con Morales, quien es recordado por burlarse en una ocasión de su compañero al subirse a la mesa para gritarle en la cara.

Hace unos meses, el narrador señaló en entrevista con la 'Saga Fut' que su compañero de panel en 'ESPN', Álvaro Morales, es más que "un dolor de huev*s".

"Para él hacer televisión ... lo confunde, cree que hacer televisión es burlarse de la gente y se burla de los directivos, de los jugadores (...) su concepto es burlarse", dijo en aquella ocasión.

