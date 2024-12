'Piojo' Alvarado revela que atropelló a una persona cuando jugaba en Cruz Azul

En una confesión, Roberto ‘Piojo’ Alvarado, actual mediocampista de Chivas, compartió un episodio que vivió mientras jugaba en Cruz Azul, cuando atropelló a un hombre mientras iba acompañado por su entonces compañero Santiago Giménez. La revelación fue hecha en el podcast del exportero Yosgart Gutiérrez y dejó ver la angustia de aquel momento, ocurrido previo a las Semifinales del Clausura 2021.

Según Alvarado, todo comenzó después de un desayuno en el hotel de concentración. Cada jugador debía trasladarse a La Noria para el entrenamiento, y Santiago Giménez, quien no llevaba automóvil, le pidió un aventón. “Wey, me echas un raid, no traigo mi carro”, recordó el ‘Piojo’.

Durante el trayecto, el ahora jugador del Feyenoord lanzó una pregunta que terminó siendo premonitoria. “¿Tú qué harías si atropellaras a alguien?”, preguntó Giménez de forma inusual. “Pues la neta, me bajo y trato de ayudar”, respondió Alvarado. Apenas cinco minutos después, la inesperada situación ocurrió.

A pocas cuadras de La Noria, una combi estaba detenida cuando un hombre saltó hacia la calle. “Lo veo, íbamos en la camioneta y freno, pero ya con el impulso me lo llevé. Voló el vato así como… voló el morro”, narró el mediocampista. Ambos jugadores se bajaron rápidamente para auxiliarlo, pero la escena era impactante: el hombre comenzó a convulsionarse, lo que los llenó de preocupación.

Santiago Giménez pidió ayuda a los transeúntes para llamar una ambulancia, mientras que Alvarado trató de impedir que el hombre se ahogara al meterle la mano en la boca. “Ya me hacía en el bote”, confesó el ‘Piojo’, al recordar cómo intentaba mantener la calma en medio del caos. Finalmente, lograron estabilizarlo al voltearlo, y el hombre comenzó a respirar mejor.

Detrás de ellos llegaron los compañeros Pablo Aguilar y Juan Escobar, quienes contactaron al cuerpo médico de Cruz Azul. “Llegaron en chinga y lo atendieron. Estuvo duro”, añadió Alvarado.

Con un tono más relajado, el mediocampista recordó cómo la gente que presenció el incidente decía entre bromas: “¿Por qué no me atropelló a mí?”. Aunque el susto fue mayúsculo, Alvarado visitó días después al hombre en su casa y comprobó que las lesiones no fueron graves, limitándose a una luxación en las muñecas.

Para cerrar la anécdota, ‘Piojo’ no pudo evitar bromear: “Seguro que tras ese enorme susto, Santi ya no volvió a hacerme preguntas raras como esa”.

