Piojo Herrera reconoció que Thalía es su amor platónico: 'Me encanta'

Miguel Herrera fue el padrino de Ángel García Toraño en su canal de YouTube donde estrenó el programa 'Dos tiempos con Toraño'.

Ambos personajes tuvieron una íntima plática en donde abordaron temas de la vida privada del extécnico del América donde reveló que era un visitante regular del Bar-Bar, lugar que frecuentaban los jugadores del América los domingos por la noche y donde Salvador Cabañas sufrió un atentado que lo retiró de las canchas.

Toraño le cuestionó al Piojo si había conocido a alguna famosa en el centro nocturno, ya que era común que acudieran celebridades y aunque negó que así fuera porque lleva 33 años de casado, aceptó que le hubiera encantado conocer a Thalía y sería algo que no dudaría en presumir.

“Le digo a mi mujer que el día que salga con Thalía ‘me tienes que aplaudir’. Me encanta Thalía”, reconoció el Piojo.

“Yo le decía a mi mujer, mira cuando yo salga con Thalía vas a decir ‘ese es mi esposo’”, declaró.

El Piojo prefirió a la cantante por encima de Lucero. “Me gusta más Thalía, pero las dos son guapísimas, eso no quiere decir que no me guste una de la otra”.

