Pollo Ortiz tras llegada a Fox Sports: "Quiero narrar con Orvañanos e invitaría a Mariano Closs"

Raoul Ortiz, el joven narrador mexicano, ha dado un paso significativo en su carrera al unirse a Fox Sports. Con su llegada, se espera que participe en la narración de importantes eventos deportivos como la Premier League, la FA Cup, la Liga MX y más.

Ortiz compartió las razones detrás de su transición de TNT a Fox Sports, destacando el reto y la proyección que la nueva oportunidad le ofrece.

"Es un reto apasionante desde que me lo plantearon, la verdad es que ya habían hablado conmigo hace algún tiempo, yo siempre fui muy respetuoso de mi contrato anterior, y bueno ahora que estaba por terminar, se dio la oportunidad", dijo en plática con RÉCORD.

Además, subrayó el prestigio de Fox Sports en la industria: "Cuando uno habla de Fox Sports, habla de una empresa que es líder en la industria, que tiene voces autorizadas. No me costó tanto trabajo tomar la decisión después de ver lo que se me ofrecía en términos de proyección".

También, expresó su admiración por uno de los grandes referentes de la narración deportiva en México, Raúl Orvañanos.

“Si hablamos de referentes, tenemos que hablar de Raúl Orvañanos. Yo cuando era chico, él narraba a la selección mexicana en el mundial de Francia. Para mí sería un sueño hecho realidad poder compartir cualquier transmisión con Raúl Orvañanos, es el ídolo de mi infancia", comentó.

