¿Por qué no estuvo presente Taylor Swift en el último juego de los Chiefs contra Atlanta?

La presencia de Taylor Swift en los juegos de los Kansas City Chiefs ha sido una constante desde que comenzó su relación sentimental con Travis Kelce, sin embargo, no estuvo presente el domingo pasado en el partido contra Atlanta Falcons, por lo que muchos se han preguntado cuál es la razón de su ausencia.

De acuerdo con información de The Sun, la popular cantante de 34 años no pudo ir a apoyar al ala cerrada debido a que está cerca de reanudar su gira, The Eras Tour, por lo que tuvo que atender algunos compromisos personales.

El reporte detalla que Swift tenía una reunión programada con varios amigos a quienes deseaba ver antes de que comience sus viajes por la gira internacional.

Taylor Swift continuará sus shows el próximo 18 de cotubre y terminará con su presentación final el 8 de diciembre en Vancouver.

Previo al juego contra Atlanta, la intérprete había acudido al enfrentamiento contra Bengals.

