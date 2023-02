Presunta víctima de Dani Alves necesita medicamentos por la ansiedad: "Está aterrada de miedo"

Dani Alves sigue en medio de la polémica y en prisión preventiva debido a las acusaciones de supuesto abuso sexual a una joven de 23 años en una discoteca de Barcelona. Ahora por primera vez, la abogada de la supuesta víctima, Ester García reveló las horas de angustia que ha tenido la joven.

La abogada relata que la señorita no paraba de repetir “no me van a creer” y no podía contar a los guardias de la discoteca lo que acababa de pasar aquel 30 de diciembre, pues tenía mucho miedo y ataque de ansiedad que la tenían en llanto. Ahora que el caso ha avanzado, la joven está sorprendida de que si le creyeron.

"La víctima está aterrada de miedo, no se creía que Dani Alves terminaría en prisión y cuando esto sucedió me dijo: 'Me han creído'", señaló la abogada García en entrevista para Mundo Deportivo.

Además, la supuesta victima aun pasa su trauma, pues el hecho de que se aun caso tan mediático la atemoriza, por lo que está en tratamiento con medicamentos para poder tranquilizarse y dormir.

“Tiene pánico a que la identifiquen los medios de comunicación. Además, tiene un tratamiento farmacológico con ansiolíticos para poder dormir, pero me dijo que no ha podido desde que prestó declaración", finalizó la abogada”

