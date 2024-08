Prisca Awiti sobre la felicitación del América: 'Para mi novio fue más logro eso que la medalla'

Tras conseguir Medalla de Plata en Judo en los Juegos Olímpicos de París 2024, las redes sociales descubrieron la pasión de Prisca Awiti al futbol y, sobre todo, como aficionada del América. Ante su logro, el equipo de Coapa no dudó en felicitar a la mexicana por conseguir su presea en esta justa veraniega.

"¡Muchas felicidades a Prisca Awiti, medallista olímpica y americanista de corazón!", fue lo que escribió el equipo de Coapa en sus redes sociales. Ahora, tras su regreso a México y en las diversas entrevistas que ha dado, Guadalupe Awiti expresó que su pasión por ser americanista fue inculcada por su novio.

Fue en ESPN donde la nacida en Inglaterra reveló que su pareja le enseñó los colores azulcremas, pero también reveló que precisamente su novio se emocionó más cuando vio que América se había tomado el espacio para poder felicitarla. Awiti señaló que, para su novio, fue un logró más grande recibir el reconocimiento de las Águilas que haber ganado la medalla.

"Sí, mi novio me ha hecho que siga al América. De hecho, eso que me tuitearon en América fue más logro para él que la medalla. Me lo mandó luego luego y me dijo 'no lo puedo creer'", contó entre risas la judoca medallista de plata en París 2024.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Real Madrid cierra su pretemporada con victoria ante el Chelsea