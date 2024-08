Diego Lopes: 'Nunca esperé que fueran a pasar las cosas tan rápido'

Sin duda alguna uno de los nombres más calientes del momento dentro de las MMA es el de Diego Lopes, peleador que con apenas un año y tres meses dentro de la UFC, está a las puertas de una pelea contra el rankeado número 3 del Peso Pluma, algo que en opinión del mismo Lopes jamás imaginó

"Definitivamente no esperé que fueran a pasar las cosas tan rápido cuando yo llegué a la UFC pero creo que eso fue una recompensa de tanto tiempo que yo estuve tocando la puerta y no me llegaba la oportunidad. Empecé a pelear en 2016, estamos hablando de casi 10 años atrás, entonces tengo mucho tiempo en el camino y cuando llegó mi oportunidad no la desaproveché", mencionó

Además, Diego Lopes recordó la frase con la que se presentó al mundo de la UFC cuando se enfrentó a Movsar Evloev con tan solo 10 días de anticipación asegurando que ha cumplido su promesa.

"Lo dije aquella vez en la entrevista previa a la pelea: 'Si la gente no me conocía esa noche, después de la pelea me va a conocer', yo creo que así ha sido, así la gente me ha ubicado y pues bueno, tengo la oportunidad de pelear frente al número 3 del mundo", mencionó

Para finalizar, Diego Lopes mencionó que una pelea frente al mexicano Yair 'Pantera' Rodríguez se dará en algún momento pues incluso, estuvo entre sus posibles rivales previo a firmar vs Ortega.

"Creo que entre conversaciones internas ya lo tuvimos como propuesta, pero eso se va a dar en un futuro ya cuando las cosas se acomoden bien, ellos están dentro del Top5 yo estando dentro del Top 5 definitivamente esa pelea se tendrá que dar", finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ALEXA GRASSO: 'VOY A DEJAR EN CLARO QUIÉN ES LA CAMPEONA'