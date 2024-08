Ilia Topuria: 'Pantera Rodríguez no está al nivel para pelear por el cinturón'

Ilia Topuria, Campeón de las 145 libras y uno de los nombres más codiciados actualmente dentro de la UFC, platicó en exclusiva con RÉCORD, en dónde aprovechó para dejar en claro que el mexicano Yair Rodríguez no es un rival con el nivel suficiente para enfrentarlo.

"Para nada. Yo siempre lo dije y él (Yair) se enfada, pero yo digo la verdad, quizá mis formas no han sido las mejores en las que me he expresado, pero la verdad es que él no está al nivel ¿Sabes? Por lo mucho que le quiera dar una pelea, es un peleador que no está al nivel para pelear por el cinturón", mencionó Topuria

Asimismo, el hispano-georgiano aseguró que Yair es un peleador 'muy inestable', pues puede sorprender con victorias que lucían poco probables, pero también puede perder alguna pelea en la que era favorito

"Tiene mucho nivel para estar dentro del Top15, puede dar pelea a quien sea, puede ganar, puede perder, por su nivel es un peleador muy inestable", aseguró 'El Matador'

La cosa no paró ahí, pues Topuria señaló que ni Yair Rodríguez, ni el mexico-americano Brian Ortega son rivales para él.

"Yair perdió en una pelea de mucho nivel, una pelea muy pareja con Brian, una pelea de mucho nivel entre ellos, entre ellos brillan porque cuando lo pones en una pelea de verdad, sabemos lo que hay. Yo te lo digo, de verdad, puedo salir de fiesta contigo, tomar aguardiente, hacer lo que haga falta y al día siguiente nos levantamos y le gano a los dos", finalizó

