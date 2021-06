Productores de serie de Chivas: 'Todos entenderán qué sucede en el equipo, serán un aficionado más'

Un gran número de aficionados criticaron a Amaury Vergara por la producción de la serie de ‘Chivas: El Rebaño Sagrado’. Y es que creen que hubiera sido mejor que usaran los recursos destinados

a este proyecto para contratar refuerzos para el equipo.

No era posible. Los productores ejecutivos dejaron muy claro que esta es una serie original de Amazon Prime Video y no tiene nada que ver con los resultados o planeaciones del Guadalajara.

“Van a entender qué es lo que sucede en su equipo desde adentro en un momento complicado. Les permitimos ser un jugador más, no solo por un día, sino por dos torneos. Van a conocer qué es lo que pasa más allá de las noticias que pueden ver en los medios de comunicación”, mencionó Iván López Barba, productor de la serie.

“Es importante desvincular. La serie no está relacionada con los resultados del equipo, al contrario, te permite conocer algo que no podrás conocer de otra manera. Eso es algo que deben de apreciar los

aficionados, les permite una mirada única”, agregó.

“Nosotros tenemos muchos años trabajando con y no para el equipo. No es un comercial. No tiene que ver con su estructura. Nuestro trabajo como documentalistas nos da la oportunidad de entregarle esto a la gente, esta mirada intima, interna, de lo que sucede en el equipo de sus amores”, explicó Rubén Bañuelos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:EXCAMPEÓN DE GOLEO CON VERACRUZ FUE SENTENCIADO A DOS AÑOS DE PRISIÓN POR VIOLENCIA DE GÉNERO