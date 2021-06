Excampeón de goleo con Veracruz fue sentenciado a dos años de prisión por violencia de género

Jorge 'N', excampeón de goleo con Veracruz, recibió dos años prisión preventiva como medida cautelar después de ser acusado de agredir a una mujer de la tercera edad mientras se encontraba en estado de ebriedad.

El exfutbolista argentino, que consiguió el título de goleo individual en la Temporada 1989-90 con los Tiburones, fue detenido el pasado 2 de junio después de que una de sus vecinas lo denunciara señalando que desde hace 6 meses ha sido víctima de abusos y maltratos por parte del exjugador.

“Dentro del Proceso Penal 503/2021, fue vinculado a proceso y le fue impuesta como medida cautelar prisión preventiva justificada por dos años, como resultado de la actuación de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia en Contra de la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y de Trata de Personas”, informó la Fiscalía General Especializada de Veracruz.

Sin motivo alguno, así fue como #JorgeComas, exfutbolista de Tiburones Rojos de Veracruz, agredió a su vecina Lidia, de 58 años, el pasado 2 de junio.#ImagenNoticias con @YuririaSierra @ehiramhurtado pic.twitter.com/CFSNYVnElR — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) June 15, 2021

En entrevista para Imagen Noticias, la agraviada señaló que Jorge 'N' le lanzó un vaso de cristal y posteriormente la atacó a golpes.

"Me avienta un vaso de cristal con cerveza, logro esquivarlo se estrella el vaso y se me viene encima los golpes me agarró con la mano en puño y me golpeó cuántas veces quiso con una furia y una saña terribles, yo veía la rabia en su cara la muina pero yo no sabía porque, yo traía mis lentes puestos me los desbarató en la cara y me siguió golpeando”, indicó.

Jorge 'N' ya cuenta con antecedentes de agresiones luego de que en septiembre del 2012 fuera detenido por elementos de la Marina por amenazar a un reportero veracruzano y en el 2016 por presunta agresión a una persona dentro de un restaurante de la ciudad de Veracruz.

