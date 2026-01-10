Partidos de hoy sábado 10 de enero de 2026

Regresó de manera oficial la Liga MX, la postemporada de la NFL tendrá sus primeros partidos y la Copa Africana de Naciones también será parte de la agenda deportiva de este sábado 10 de enero del 2026. Guadalajara hará su debut después de la dolorosa eliminación a manos de Cruz Azul en el Apertura 2025.

En cuanto a futbol americano, serán un par de partidos con los que los playoffs comiencen, dando paso a unas semanas de auténtico alarido, pues el Super Bowl se encuentra cada vez más cerca con el paso de los días. Todo se complementa con los dos juegos restantes de los Cuartos de Final de la Copa Africana de Naciones.

Cruz Azul regresa a la actividad | Imago7

Partidos del 10 de enero

Liga MX

Chivas vs Pachuca

5:00 PM

Prime Video

Santos Laguna vs Necaxa

7:00 PM

ViX Premium

León vs Cruz Azul

7:00 PM

FOX, FOX ONE

Monterrey vs Toluca

9:00 PM

Las Estrellas, TUDN, ViX Premium

Liga MX Femenil

Cruz Azul vs Chivas

3:45 PM

ViX

FC Juárez vs León

7:00 PM

Tubi, FOX ONE

Tijuana vs América

9:06 PM

Tubi, FOX ONE

Los Rams visitarán a Carolina | AP

NFL

Los Angeles Rams vs Carolina Panthers

3:30 PM

DAZN, Prime Video, ViX Premium, FOX Sports, FOX Sports Premium, Canal 5

Green Bay Packers vs Chicago Bears

7:00 PM

DAZN, Prime Video, ViX Premium, FOX Sports, FOX Sports Premium, Canal 5

Kings World Cup Nations

México vs Indonesia

3:00 PM

Disney Premium

Copa Africana de Naciones

Argelia vs Nigeria

10:00 AM

Claro Sports, FOX ONE

Egipto vs Costa de Marfil

1:00 PM

Claro Sports, FOX ONE

Salah comandará a Egipto | AP

Detalles de la agenda de sábado

La primera jornada de la Liga MX contará con el debut de algunos de los equipos más importantes en el balompié azteca como lo es Chivas, quienes vuelven al Estadio Akron para recibir a Pachuca y a su exjugador Alan Mozo, Cruz Azul llega completamente renovado para medirse a León, quienes han fichado a Díber Cambindo con esperanza de mejorar a la ofensiva; el bicampeón Toluca regresa para medirse a Rayados en la Sultana del Norte.

La NFL llega a su zona etapa decisiva, primero con LA Rams, quienes de la mano de Matthew Stafford van a visitar a Carolina Panthers para abrir la actividad de la postemporada; por su parte, Green Bay se va a enfrentar a los sorpresivos Chicago Bears. Tras el final de estos dos juegos se tendrá a dos equipos invitados a la siguiente etapa.

Con Senegal y Marruecos en las Semifinales de la Copa Africana, los dos últimos partidos de los Cuartos se juegan este sábado: Argelia vs Nigeria y Costa de Marfil vs Egipto.