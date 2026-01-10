Partidos de hoy sábado 10 de enero de 2026

NFL, Liga MX y Copa Africana de Naciones para un sábado cargado de actividad deportiva

Parte inicial del año en varias latitudes
Parte inicial del año en varias latitudes | AP, Imago7
Mauricio Díaz Valdivia
10 de Enero de 2026

Regresó de manera oficial la Liga MX, la postemporada de la NFL tendrá sus primeros partidos y la Copa Africana de Naciones también será parte de la agenda deportiva de este sábado 10 de enero del 2026. Guadalajara hará su debut después de la dolorosa eliminación a manos de Cruz Azul en el Apertura 2025.

En cuanto a futbol americano, serán un par de partidos con los que los playoffs comiencen, dando paso a unas semanas de auténtico alarido, pues el Super Bowl se encuentra cada vez más cerca con el paso de los días. Todo se complementa con los dos juegos restantes de los Cuartos de Final de la Copa Africana de Naciones.

Cruz Azul regresa a la actividad | Imago7

Partidos del 10 de enero

Liga MX

  • Chivas vs Pachuca
    5:00 PM
    Prime Video

  • Santos Laguna vs Necaxa
    7:00 PM
    ViX Premium

  • León vs Cruz Azul
    7:00 PM
    FOX, FOX ONE

  • Monterrey vs Toluca
    9:00 PM
    Las Estrellas, TUDN, ViX Premium

Liga MX Femenil

  • Cruz Azul vs Chivas
    3:45 PM
    ViX

  • FC Juárez vs León
    7:00 PM
    Tubi, FOX ONE

  • Tijuana vs América
    9:06 PM
    Tubi, FOX ONE

Los Rams visitarán a Carolina | AP
NFL

  • Los Angeles Rams vs Carolina Panthers
    3:30 PM
    DAZN, Prime Video, ViX Premium, FOX Sports, FOX Sports Premium, Canal 5

  • Green Bay Packers vs Chicago Bears
    7:00 PM
    DAZN, Prime Video, ViX Premium, FOX Sports, FOX Sports Premium, Canal 5

Kings World Cup Nations

  • México vs Indonesia
    3:00 PM
    Disney Premium

Copa Africana de Naciones

  • Argelia vs Nigeria
    10:00 AM
    Claro Sports, FOX ONE

  • Egipto vs Costa de Marfil
    1:00 PM
    Claro Sports, FOX ONE

Salah comandará a Egipto | AP

Detalles de la agenda de sábado

La primera jornada de la Liga MX contará con el debut de algunos de los equipos más importantes en el balompié azteca como lo es Chivas, quienes vuelven al Estadio Akron para recibir a Pachuca y a su exjugador Alan Mozo, Cruz Azul llega completamente renovado para medirse a León, quienes han fichado a Díber Cambindo con esperanza de mejorar a la ofensiva; el bicampeón Toluca regresa para medirse a Rayados en la Sultana del Norte.

La NFL llega a su zona etapa decisiva, primero con LA Rams, quienes de la mano de Matthew Stafford van a visitar a Carolina Panthers para abrir la actividad de la postemporada; por su parte, Green Bay se va a enfrentar a los sorpresivos Chicago Bears. Tras el final de estos dos juegos se tendrá a dos equipos invitados a la siguiente etapa.

Con Senegal y Marruecos en las Semifinales de la Copa Africana, los dos últimos partidos de los Cuartos se juegan este sábado: Argelia vs Nigeria y Costa de Marfil vs Egipto.

TE PUEDE INTERESAR

Cholo Simeone, la figura más respetada del Atlético de Madrid: &quot;Nos dará la Champions&quot;

Futbol Internacional | 09/01/2026

Cholo Simeone, la figura más respetada del Atlético de Madrid: "Nos dará la Champions"
Wrexham, equipo de Ryan Reynolds, hace historia al vencer a Nottingham Forest en FA Cup

Futbol Internacional | 09/01/2026

Wrexham, equipo de Ryan Reynolds, hace historia al vencer a Nottingham Forest en FA Cup
Aaron Rodgers y su Last Dance: ¿Acabará en el Super Bowl?

Steelers | 09/01/2026

Aaron Rodgers y su Last Dance: ¿Acabará en el Super Bowl?
Te recomendamos
Tijuana vs América: Sistema de Fuera de Lugar Semiautomático debuta en Liga MX
Futbol
Liga MX
NFL

LO ÚLTIMO